Assessoria PM/AC – Uma ação rápida de policiais militares do 6° Batalhão, em Cruzeiro do Sul e militares da PM do Amazonas, resultou na captura de 9 indivíduos e apreensão de três armas de fogo, após uma tentativa de roubo no bairro Remanso.

Os militares receberam informações de um popular, que estava ocorrendo uma tentativa de roubo em um apartamento. Rapidamente os policiais se deslocaram para o lugar indicado.

No endereço, a guarnição avistou um veículo e um suspeito, que ao perceberem a presença da polícia se evadiu, deixando cair uma arma de fogo (revólver cal.38).

Os militares entraram no local e visualizaram mais três pessoas que efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais e fugiram deixando cair uma mochila com computador, celulares e uma pistola cal.380.

Os componentes da guarnição encontraram as vítimas amarradas, e elas informaram aos militares que ficaram na mira de um revólver de outro envolvido no crime que conseguiu se evadir.

Foi realizado um cerco na área do fato e, com a participação de policiais militares do Amazonas, foi obtido êxito na captura de nove pessoas envolvidas no crime e apreensão de três armas de fogo, além de bens das vítimas.

