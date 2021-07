Brasil 247 – Alvo de uma intensa mobilização popular que levou cerca de 800 mil às ruas em mais de 300 cidades no Brasil e no exterior, Jair Bolsonaro foi às redes sociais para associar os atos “Fora Bolsonaro” deste 3 de julho a violência.

“Nenhum genocídio será apontado. Nenhuma escalada autoritária ou ‘ato antidemocrático’ será citado. Nenhuma ameaça à democracia será alertada. Nenhuma busca e apreensão será feita. Nenhum sigilo será quebrado. Lembrem-se: nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder!”, escreveu Bolsonaro, na noite de sábado.

Na manhã deste domingo (4) aproveitou cenas de vandalismo de um grupo de manifestantes em confronto com a Polícia Militar na capital paulista dizendo que é “esse tipo de gente que quer voltar ao poder” e voltou a defender o voto impresso.

“Aos 36 segundos, um policial militar é atingido quase mortalmente por uma pedra. Esse tipo de gente quer voltar ao poder por um sistema eleitoral não auditável, ou seja, na fraude”, escreveu Bolsonaro.

