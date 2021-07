O deputado estadual, Jenilson Leite, fez uma publicação lamentando a forma como o nome apresentado pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) para disputar as eleições de 2022 foi excluído da pesquisa do Instituto Data Control.

Para o conhecimento de todos, o deputado Jenilson após uma decisão tomada em conjunto, colocou seu nome a disposição para disputar através de uma chapa majoritária no ano de 2022, ou para governo ou senado, ainda não foi decidido, mas já foi definido.

Ainda em sua postagem o parlamentar ressaltou que esteve visitando os 22 municípios do Acre e que pôde perceber que se tivesse havido outras opção nas eleições estaduais passadas, talvez o resultado teria sido outro bem diferente.

Veja abaixo publicação do Deputado Jenilson Leite

Lamento que a pesquisa do Instituto Data Control divulgada no último sábado 03 de julho de 2022, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), tenha deixado de apresentar para população na fase estimulada como opção, o nome que o PSB apresentou para um projeto majoritário no ano de 2022, quer seja para governo ou senado. Tenho andado nos 22 municípios do Acre, ouvindo as pessoas, temos acompanhado as redes sociais, e vejo que se mais opções tivessem sido apresentadas, tanto o resultado para governo ou para o senado teria sido bem diferente, nem Gladson ganharia no primeiro turno, nem o cenário para o senado seria o revelado pela pesquisa.

Vamos seguir trabalhando pelo povo, na defesa da democracia e na luta por um Acre melhor.

Jenilson Leite Deputado Estadual e Pré-candidato ao governo ou ao senado em 2022

#acre

#pesquisaeleitoral

#vontadepopular

#democracia

#brasildemocratico

#psb

#fieac

O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

