Brasil 247 – O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, fez neste domingo (4) pelo Twitter uma “síntese” dos primeiros 60 dias de funcionamento da comissão que apura ações e omissões do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19.

“Síntese de 60 dias de CPI: Bolsonaro desdenhou da pandemia, criou governo paralelo, sabotou os imunizantes, alastrou o vírus e entregou vidas a charlatães e lobistas de cloroquina como ele e os filhos;300 mil mortes eram evitáveis; só quis a vacina quando houve chance de propina”, escreveu o senador.

Renan foi indiciado pela Polícia Federal na sexta-feira (2) e disse ter visto na ação da PF bolsonarista uma retaliação por sua atuação na CPI.

