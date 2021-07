Assessoria PM/AC – Policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam na noite desta quinta-feira, 01, duas armas de fogo e duas bestas (armas artesanais).

A ação ocorreu na BR-364, nas proximidades do riozinho Mapinguari, município de Bujari.

Na ocorrência, dois homens foram abordados e, com os homens, além dos armamentos, foram apreendidos 11 cartuchos e uma faca.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.