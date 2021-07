Brasil 247 – Como forma de protesto, manifestantes de Petrolina, em Pernambuco, quebraram com marretas um muro com fotos de Jair Bolsonaro e do senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo no Senado.

Bezerra é nascido em Petrolina e um dos mais ferrenhos defensores do governo na CPI da Covid, que desvenda casos de corrupção da gestão federal durante a pandemia.

Neste sábado (3) vários atos pelo “Fora Bolsonaro” acontecem por todo o país e o mundo.

Na marretada, manifestantes quebram muro com foto de Bolsonaro e Bezerra – Petrolina, Pernambuco Vídeo: Lizandra Martins pic.twitter.com/yAeaxke4cF — Brasil 247 (@brasil247) July 3, 2021

