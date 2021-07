Veja o Vídeo:

O Prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, esteve participando da Assembleia Geral Extraordinária da Associação dos Municípios do Acre (AMAC), onde na oportunidade foram debatidos assuntos de extrema importância para o andamentos dos trabalhos e sobretudo a relação de Governo e Prefeitura.

Na oportunidade, o prefeito Jailson pediu afirmou que ficou bastante esperançoso ao ver que o governador Gladson Cameli realizou entregas de máquinas para os municípios da região do Alto Acre, sobretudo em Brasileia, e afirmou que espera a mesma consideração por parte do governador para os município que compõem a região do Juruá pois também tem o mesmo anseio dos demais município.

O gestor citou ainda que, enquanto prefeito tem feito o máximo que pode para realizar algum trabalho de melhoria nos ramais, mas devido as máquinas estarem em péssimas condições esses serviços não saem como deveria e com isso os moradores cobram do prefeito por acharem que a prefeitura não faz porque não quer, mas o fato é que sem o apoio do governo fica muito difícil proporcionar melhoria para a população.

“Eu gostaria de aproveitar o momento para fazer um apelo ao nosso governador para que ele tenha o mesmo carinho e consideração com todos os municípios sobretudo com o nosso município de Rodrigues Alves que tem uma das maiores malha viárias rurais do nosso estado. Rodrigues Alves hoje conta com mais de 1.400 quilômetros de ramais, é uma demanda muito grande e só a prefeitura não dá conta por isso que eu faço esse pedido ao governador para que ele nos ajude”, concluiu Jailson.

