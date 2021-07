Rodrigues Alves continua a avançar suas ações contra a pandemia do Coronavírus. Na última semana, foi a vez das pessoas com idade a partir dos 25 anos receberem a vacina. Com ornamentação alusiva às festas juninas, a vacinação começou às 16:30hs e se estendeu até as 21:00hs, no pátio do Detran. Conforme o secretário de Saúde, a ação especial conseguiu vacinar mais de 300 pessoas.

Para receber a primeira dose da vacina, o morador deve levar o CPF, RG, Carteira de Vacinação (se não tiver, faz na hora) e Cartão do SUS. O secretário destacou que a imunização segue e que, na próxima semana, será a vez da faixa etária a partir de 23 anos.

O prefeito Jailson Amorim, sempre incentivador da vacinação, afirmou que o momento é muito importante e que o sucesso da luta contra a Covid-19 também depende da adesão das pessoas. “Sempre que possível, presenciarei cada etapa desse momento que é histórico para Rodrigues Alves. Vamos seguir à risca os grupos prioritários estabelecidos pelo Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde. Esse é mais um momento em que contamos com a colaboração de todos para juntos vencermos essa pandemia e podermos, assim, voltar à normalidade de nossas vidas”, disse o prefeito.

