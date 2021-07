A Prefeitura de Rodrigues Alves firmou parceria com o Instituto de Terras do Acre (ITERACRE) pela qual oferecerá parte do suporte logístico à equipe do referido instituto, presente no município desde a última segunda-feira, dia 28.

As ações da equipe visam a regularização dos títulos definitivos de imóveis ainda não regularizados ou com pendências, no município.

O prefeito Jailson Amorim agradeceu a equipe pelos trabalhos desenvolvidos no município e ressaltou o quão oportuna é essa parceria, pois, permitirá que os proprietários de imóveis possam providenciar documentações pendentes e, assim, regularizar seus títulos definitivos.

Sob a responsabilidade dos servidores Genefer Aguiar e Frank Ferreira, a equipe permanecerá na cidade até a sexta-feira, dia 02, quando espera ter concluído os trabalhos de campo.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.