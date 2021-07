Buscando aproximar mais a população da gestão, a prefeitura do município de Assis Brasil criou o programa Prefeitura na Comunidade que pretende aproximar a gestão pública das pessoas, incluindo aquelas que vivem em locais mais distantes e de difícil acesso.

Já neste sábado, o prefeito Jerry Correia realizou mais uma edição do programa Prefeitura na Comunidade. Desta vez foram atendidas as localidades rurais do município como: Barracãozinho, Rio Grande, Altamira, Preguiça e adjacências do Km 17 e Km 18 da BR-317.

Como o próprio nome já diz, é a prefeitura na comunidade, oferecendo atendimentos nas áreas da saúde, assistência social, educação, agricultura, meio ambiente, além de mobilizar parceiros como o Conselho Tutelar, Exército Brasileiro, Banco do Brasil, Governo do Estado e Câmara de Vereadores de Assis Brasil.

“Nós desenvolvemos este projeto para que a população se sinta valorizada e possa fazer parte da nossa gestão, queremos quebrar essa prática de que a população só encontra o prefeito durante a campanha e não é isso que nós queremos para essa gestão, sempre estamos andando conversando com os moradores, ouvindo a população, pois uma cidade melhor se constrói com muitas mãos. Nossa união resultará em dias melhores para todos. A aproximação da gestão pública e aproxima as pessoas”, destacou o gestor.

O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

