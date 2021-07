A Prefeitura Municipal de Assis Brasil irá ceder um espaço para o funcionamento do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) no município.

De acordo com o Prefeito, Jerry Correia, a cessão de uso de um imóvel para o Detran é de grande importância tendo em vista que irá consolidar políticas de fortalecimento do órgão no município de Assis Brasil.

Seguindo os tramites legais, a Prefeitura encaminhou o Projeto de cessão para votação na Câmara de Vereadores e os mesmos já aprovaram. Então agora falta apenas a promulgação da Lei que já foi encaminhada ao Diário Oficial e a assinatura do termo de cessão do imóvel.

“Sou grato aos Vereadores que de forma ágil não têm medido esforços para ajudar o Executivo a melhorar o oferecimento de serviços para a população de Assis Brasil. O projeto foi aprovado em sessão Extraordinária e isso é muito importante porque viabiliza a celeridade do processo,” disse Jerry.

É importante destacar que o prédio cedido está localizado na Rua Getúlio Vargas, nº 510, Centro.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.