Durante a tarde desta quinta-sexta, 1, equipes trabalhavam no Ramal Praia Grande, tapavam buracos na Rua Rego Barros – no centro da cidade – e recuperavam o ramal do Centrinho para que a Energisa entrasse com a luz elétrica, tão reivindicada pelos moradores.

A Operação Verão funciona com equipes trabalhando simultaneamente na recuperação estrutural da cidade e dos ramais. O volume de trabalho é intenso, como explica o secretário de obras Josinaldo Batista: “Temos que aproveitar ao máximo o verão, para fazer tudo que está ao nosso alcance. Por isso, nossas equipes estão se esforçando muito, pois sabemos que é no período sem chuvas que podemos solucionar os problemas mais graves”. E seguiu: “Mas gosto de lembrar sempre que esses serviços não pararam durante o inverno, as equipes nunca saíram das ruas, só que agora o volume é bem maior para aproveitar o verão”, disse o secretário.

Para o morador Francenilson Gomes de Castro, que vive a 38 anos no Ramal Centrinho, a chegada da Operação Verão e da energia elétrica é algo que ninguém mais imaginava que pudesse acontecer: “Eu até duvidei quando vi! Nunca tinha acontecido uma obra dessas. E eu queria parabenizar o prefeito e toda a gestão por terem olhado para nossas famílias”, agradeceu o morador.

O prefeito Zequinha Lima falou sobre a parceria da prefeitura com o estado na Operação Verão deste ano: “Quero agradecer o governador Gladson Cameli pela parceria. Juntos com nosso governo vamos procurar resolver muitos dos problemas estruturais da nossa cidade. Sei que não vamos fazer tudo em um verão, mas cada dia de trabalho é fundamental para que possamos chegar na maior quantidade de locais possíveis e melhorar, efetivamente, a vida das pessoas da nossa cidade”, declarou Zequinha.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.