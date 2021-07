Brasil 247 – Em imagem gravada pela Mídia Ninja neste sábado (3), é possível já ter a percepção do êxito das novas manifestações pelo Fora Bolsonaro.

A Avenida Paulista, em São Paulo, um termômetro histórico do que acontece no país quando o assunto é mobilização popular, teve vários quarteirões ocupados por manifestantes pedindo o “Fora Bolsonaro”.

A pressão sobre o governo, portanto, aumenta com a presença crescente do povo nas ruas.

Além disso, a CPI da Covid também exerce um papel fundamental neste sentido, na medida que evidencia a péssima condução da gestão federal durante a pandemia de Covid-19, sem esquecer dos escândalos de corrupção revelados pela comissão no âmbito da compra de vacinas pelo Ministério da Saúde.

Distribuição de PFF2 e álcool em gel na Avenida Paulista em São Paulo. Vem com a gente. Cuide-se!#3JForaBolsonaro pic.twitter.com/OTTdY9Ep9E — UJS (@UJSBRASIL) July 3, 2021

Manifestação em São Paulo já ocupa vários quarteirões da Avenida Paulista. Vídeo: @SamPancher pic.twitter.com/CGvrwcbxO5 — Metrópoles (de 🏠) (@Metropoles) July 3, 2021

A Avenida Paulista já está ficando lotada! 🚩 #3JForaBolsonaro 📸 Elineudo Meira pic.twitter.com/5N4BEdKQp4 — PT Brasil (@ptbrasil) July 3, 2021

Tá gigante! Avenida Paulista tomada pela luta por #ForaBolsonaro ! ✊🏾✊🏾 Hoje mais de 350 cidades do Brasil e do mundo fizeram grandes mobilizações contra o governo genocida. #3JForaBolsonaro #3JPovoNasRuas pic.twitter.com/dafwrZviUO — UNE- VIDA, PÃO, VACINA & EDUCAÇÃO 💙🥖💉✏️ (@uneoficial) July 3, 2021

Em São Paulo, ato pelo impeachment de Bolsonaro na tarde deste sábado (3/7) já reúne milhares de pessoas. Nossa repórter @beatriz_drague está na Avenida Paulista e traz relatos e imagens, acompanhe no fio.#3JForaBolsonaro pic.twitter.com/Khm3qNya47 — Ponte Jornalismo (@pontejornalismo) July 3, 2021

