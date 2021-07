A Secretaria Municipal de Educação de Rodrigues Alves promoveu, nos dias 01 e 02/07, o I PERCURSO FORMATIVO do ano letivo de 2021 das suas escolas rurais, cujo objetivo era capacitar as equipes escolares ao cumprimento dos planos de ensino e pedagógico.

Seu público-alvo são as comunidades profissionais das 48 escolas rurais do município, como gestores, coordenadores de ensino, coordenadores pedagógicos, coordenadores administrativos, professores, serventes, merendeiras e porteiros.

Presente ao evento, o prefeito Jailson Amorim demonstrou-se entusiasmado com a ação da Secretaria e com o empenho de todo o corpo docente e do pessoal de apoio das escolas em relação ao ensino e à aprendizagem. Enfatizou ainda o pagamento dos salários de todos os funcionários da educação em datas antecipadas (sempre no dia 20 de cada mês), o que já é marca de seu governo.

Também foi bastante otimista em relação às reformas das escolas rurais, para o que está a aguardar apenas a conclusão dos processos licitatórios.

