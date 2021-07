Presidente Bolsonaro e o senador Acreano Márcio Bittar – Imagem: Site Terra

NEM Gladson Cameli e tampouco Sérgio Petecão. O senador Márcio Bittar (MDB), disse ontem ao BLOG DO CRICA que, vai de agora em diante focar na viabilização de uma candidatura alternativa ao Palácio Rio Branco que tenha o “perfil bolsonarista” e que represente a direita.

Ele acha que nem Petecão e nem Gladson possuem este perfil. Bittar não quis falar em nomes no momento. Afirmou que não se trata de um rompimento com o governador Gladson Cameli, mas de um movimento em busca de espaço próprio, o que considera legítimo.

Inclusive, anunciou que está fazendo remanejamento de verbas federais que destinaria apenas ao estado, rateando este valor com as prefeituras. Esta candidatura deverá ter como nome para disputar o Senado, Márcia Bittar, que deve se filiar ao partido a ser definido pelo presidente Jair Bolsonaro.

O senador Márcio Bittar (MDB) poderá ter ao seu lado na nova empreitada os partidos REPUBLICANOS, PTB, PSL, e a sigla ao qual Bolsonaro se filiar.

Bittar ressaltou ter desistido do movimento que, sempre defendeu, do grupo que chegou ao poder em 2018 ter todos os partidos aliados aglutinados em torno de um único nome ao governo e para senador, em 2022.

ZERO DEPENDÊNCIA

O senador Márcio Bittar (MDB) voltou a reafirmar que a candidatura ao Senado da Márcia Bittar, tem dependência zero do governador Gladson, que pela decisão do PP, seu partido, terá como candidata ao Senado a senadora Mailza Gomes (PP). É legítimo o PP impor ao governador o nome da senadora Mailza, e é por isso, legítimo o meu grupo buscar outros caminhos políticos, fora do palanque do Gladson, falou Márcio.

CONTA QUE NÃO FECHA

JÁ VINHA comentando neste espaço que, o fato de ter uma única vaga para o Senado em 2022, haveria um espatifado no grupo governista, porque como estabelece a lei da Física, no mesmo espaço não cabem dois corpos. A decisão do senador Márcio Bittar (MDB) veio confirmar.

OUTRO COMPLICADOR

TEM outro complicador. O ex-prefeito Vagner Sales (MDB) quer que a escolha do candidato ao Senado na chapa do Gladson Cameli se dê através de pesquisas, e disse ontem ao BLOG que a deputada federal Jéssica Sales (MDB), sua filha, defende este método de escolha.

NÃO ACEITA IMPOSIÇÃO

PELA tese defendida pelo ex-prefeito Vagner Sales, não será aceita a imposição do PP de adotar o critério partidário, para ter o privilégio ter o candidato ao Governo e ao Senado. E, deve vir mais bafafá a caminho.

FICOU NUMA RECUSA

O presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, ficou numa recusa dentro do partido, os grupos que têm votos querem candidaturas majoritárias próprias.

Leia o Blog do Crica

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, contou com exclusividade à redação do site 3 de Julho Notícias, detalhes de como pegou a prefeitura ao assumir o Poder Executivo e fez um balanço dos seus primeiros meses à frente do Poder Executivo. Jerry afirmou que ao tomar posse para dar início a sua gestão, encontro a prefeita inadimplente em 9 itens mas que realizou um grande planejamento junto de sua equipe e hoje a prefeitura dos 13 itens, está inadimplente em apenas 3, mas que seguirá trabalhando para deixar a prefeitura adimplente e apta a receber recursos.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.