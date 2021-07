Agenda entre SINSPJAC e o senador Sérgio Petecão. Imagem/Sinspjac

Com objetivo de fortalecer a luta de interesse dos servidores do poder judiciário do Acre, o SINSPJAC – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Acre, vem buscando apoio político de senadores, deputados federais e estaduais do estado.

O encontro com senador da república Sérgio Petecão, ocorreu na manhã desta quinta-feira (1), onde foram debatidas algumas pautas de luta da categoria.

O Presidente Isaac Ronaltti falou da importância do encontro; “ Nós só temos de agradecer pela agenda, queremos reafirmou a importância que é, o sindicato estar sempre estreitando os laços e relações com quem tem a missão de pautar e defender as bandeiras de lutas dos servidores públicos, não só do Acre como de todo País”, disse.

Petecão retribuiu os agradecimentos e se colocou sempre à disposição do poder judiciário, sempre que for necessário.

“Nós temos o compromisso de dialogar com todas as categorias, ouvir as pautas de reivindicações deles. O Poder Judiciário tem um papel importante na construção social e estaremos sempre dispostos ajudar, como sempre fazemos com as demais categorias. Quero parabenizar o excelente trabalho desenvolvido pelo SINSPJAC e estaremos sempre prontos a contribuir com os avanços da categoria”, afirmou Petecão.