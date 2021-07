Veja o Vídeo:

A secretária municipal de Saúde de Assis Brasil, Ivelina Marques, fez um breve relato de como anda o Plano de Imunização no município e também a faixa etária de vacinação contra a Covid-19, vale destacar que Assis Brasil é um município pequeno, mas que tem doses da vacina suficiente para imunizar toda a população com pelo menos a 1⁰ dose.

De acordo com Ivelina, durante toda a semana está acontecendo atendimento na área de Imunização nas duas Unidades Básica de saúde do município, sendo elas: Antonio Alves e Terezinha Batista e conta também com uma equipe volante que se desloca até a residência para imunizar aquelas pessoas que apresentam dificuldades para se locomover seja da cidade ou da zona rural todos estão recebendo assistência.

Ivelina ressalta ainda as ações que a prefeitura por meio da Secretaria de saúde vem desenvolvendo tanto na zona rural, bem como na zona urbana, para chamar a atenção das pessoas que estão enquadrada na faixa etária para que este público se imunize contra a Covid-19. Dentre essas ações o prefeito Jerry Correia juntamente com a equipe da saúde desenvolveram uma campanha na Escola Prof. Íris Célia Cabanela Zanine com o tema de festa junina onde na oportunidade 110 pessoas procuraram se imunizar.

Hoje o município está vacinando pessoas a partir de 30 anos e na próxima semana o público será de 25 anos. Valeu destacar que a vacinação só não está mais avançada por falta de procura por parte da população, mas mesmo assim a prefeitura de Assis Brasil tem feito campanha de conscientização para que os moradores se imunize e mantenha os cuidados de prevenção.

