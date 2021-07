O MPF (Ministério Público Federal) do Distrito Federal abriu investigação criminal para apurar as irregularidades no contrato para compra da vacina indiana Covaxin assinado entre o governo Bolsonaro e a Precisa Medicamentos, empresa intermediária da Bharat Biotech.

O procurador Paulo José Rocha Júnior já determinou as primeiras diligências a serem feitas para o início das investigações, informa a Folha de S.Paulo.

A Polícia Federal também instaurou inquérito para investigar a compra da Covaxin pelo governo Bolsonaro.

A Procuradoria vê indícios de crimes contra a administração pública, “sobretudo a saúde pública e ao erário federal”, conforme despacho de Paulo José Rocha Júnior

O procurador do Distrito Federal pediu à PGR (Procuradoria-Geral da República) para examinar se abre um procedimento de cooperação internacional que questione a Bharat Biotech sobre a existência de contatos diretos com o Ministério da Saúde, sobre a política de preços praticada, sobre a existência de outros contratos com intermediários e sobre a necessidade da intermediação da Precisa no processo.

