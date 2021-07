Nesta quarta-feira, 30, o prefeito Jailson Amorim recebeu a visita do Diretor Técnico de Infraestrutura e Coordenador do Programa Crédito Instalação do INCRA/AC, Moisés Barros de Medeiros, acompanhado de equipe técnica. No encontro, celebrou-se assinatura de termo de cooperação técnica relativo a crédito habitação destinado aos assentados agrícolas do município de Rodrigues Alves.

Com a cooperação técnica ora firmada, as questões habitacionais dos assentados do INCRA, em Rodrigues Alves, passarão a serem atendidas pela prefeitura, como explica o diretor do órgão: “Essa demanda será feita através de levantamentos pelos quais serão verificadas as possibilidades de investimento em cada um dos projetos de assentamento. Quero ressaltar que os trabalhos desenvolvidos pela prefeitura, em cooperação com o INCRA, têm dado bons resultados. Já foram investidos algo em torno de 2 milhões, aproximadamente, e pretendemos ampliar isso pelo menos em 10 milhões, até ano que vem. Enfim, que esses recursos possam fortalecer nossos produtores rurais, pois, devem ser eles os grandes beneficiários desse programa”, concluiu Moisés Barros.

Já o prefeito Jailson Amorim agradeceu à equipe do INCRA pela parceria ora celebrada. “Estamos felizes pela visita do Sr. Moisés Barros e sua equipe e agradecemos muito pela parceria, uma vez que ela nos possibilitará beneficiar nossos produtores rurais na área habitacional através dos termos que acabamos de assinar. Já são vários projetos de assentamento nos quais os produtores foram contemplados. São mais de 2 milhões disponíveis na conta desde o ano passado e que os produtores receberão em breve. Agora, teremos mais R$ 1,5 milhões para habitação. É nosso dever agradecer ao INCRA por tão valiosa parceria”, finalizou o prefeito.

