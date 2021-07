PM/AC – A policiais militares do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (1º BPM/PMAC), com apoio do 3° BPM, prenderam três homens e apreenderam uma arma de fogo na rua Murupi, bairro Vitória.

A guarnição realizava o patrulhamento na avenida Getúlio Vargas quando avistou o veículo Volkswagen Gol, de cor branca, com a identificação de Uber, parado no estacionamento de um restaurante.

O condutor saiu bruscamente com o veículo ao notar a presença da PM. Mesmo após sinalização de ordem de parada, o carro seguiu em alta velocidade, ultrapassando sinais vermelhos e trafegando pela contramão, sendo acompanhado pela viatura.

Na ponte do igarapé São Francisco, um dos passageiros se desfez de algo e o veículo seguiu sendo acompanhado até parar na entrada de um beco, onde houve troca de tiros e um dos ocupantes saiu em fuga. Os outros três foram abordados e detidos e, com um deles, foi encontrado o revólver calibre .38, marca Taurus, com uma munição.

Ao serem questionados pelos policiais, os indivíduos disseram que planejavam roubar uma caminhonete Hilux de cor vermelha, que estava no mesmo estacionamento e saiu do local no momento da chegada da guarnição.

Todos os envolvidos, entre eles um adolescente de 17 anos, foram encaminhados à Delegacia, bem como o veículo e a arma apreendida.

