PM/AC – Após um roubou na região central de Rio Branco, policiais do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) apreenderam na tarde desta quarta-feira, 30, uma arma de fogo, drogas e dinheiro. A ação ocorreu no bairro Papoco.

Os militares foram acionados por populares informando que havia acontecido um roubo na ponte Metálica. Segundo a informação, o assaltante estaria com uma pistola e teria fugido em direção ao bairro Papoco, em uma bicicleta.

Já no bairro indicado pelos populares, os militares intensificaram as rondas e avistaram dois adolescentes em atitude suspeita. Eles receberam voz de parada, mas arremessaram um tubo transparente as margens da rua e adentraram em uma residência.

A guarnição fez o cerco, recuperou o tubo e apreendeu 90 pedras de crack. Antes da guarnição entrar na casa, uma mulher de 19 anos pulou uma das janelas e tentou fugir, mas foi detida.

Os policiais entraram na residência e encontraram além dos dois adolescentes, dois adultos e apreenderam mais 19 tabletes de maconha, nove trouxinhas de cocaína, uma pistola calibre 9 milímetros, 27 munições intactas, 143 reais, relógios e celulares.

Com apoio de outras guarnições a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla) para serem tomadas as demais providências cabíveis ao caso.

