Motoristas preparam nova paralisação – Imagem: Reprodução

Jardel Angelim e Samuel Cruz / TV Gazeta – “Há dois anos que a gente vive enfrentando essa batalha e o trabalhador da linha de frente é quem vem sofrendo nessa pandemia com salários atrasados, dificuldade para sustentar a família em casa”, explica o motorista, Antônio Martins.

Até o momento, a Prefeitura e as empresas não entraram em um acordo. Os vereadores chegaram até a encaminhar um projeto que destinaria R$ 2,3 milhões as empresas com a finalidade de pagar salários atrasados, entretanto a Prefeitura ainda não enviou para Câmara.

“Nós estamos preocupados com os trabalhadores dos transportes públicos, que estão há muito tempo com os seus salários prejudicados, além de férias, 13°, encargos trabalhistas, e com a população que não está recebendo um serviço de qualidade”, enfatiza o vereador, Adailton Cruz.

Uma das exigências da categoria e dos vereadores é que haja o aumento no número de ônibus que circulam na cidade. Antes da pandemia, pelo menos 100 veículos circulavam agora apenas 40 continuam. A proposta é que 80 transportes auxiliem a população rio-branquense.

“Se esse projeto, que já está pronto, não for para a Câmara ser votado até o dia 6 nós vamos ter que fazer uma paralisação, porque todos os país de família estão sem receber”, justifica o motorista Mauricélio Freire.

