Líder do governo na Aleac, Deputado Pedro Longo, comentou sobre essas alterações no Poder Executivo Foto: Agência Aleac/Arquivo

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou a proposta de alteração administrativa no Poder Executivo, enviada pelo governador Gladson Cameli para a extinção de cargos comissionados e alteração em estruturas e siglas de órgãos governamentais.

A minirreforma, aprovada por unanimidade pelos deputados estaduais, prevê a extinção de dez cargos em comissão equivalentes à CEC 1. A proposta também acrescentou duas novas nomeações, especificamente para os cargos de chefe e subchefe para o antigo Gabinete Militar, que passará a se chamar Casa Militar.

Outros órgãos públicos que passaram por mudanças em suas siglas foram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), que passa a se chamar Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi), após o acréscimo de mais uma política pública em seu gerenciamento.

Na área de Infraestrutura, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) ficará sob o comando da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra). Já o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), que estava vinculado a esse setorial, retorna para o rol de órgãos ligados à Segurança Pública.

O líder do governo na Aleac, Deputado Pedro Longo, comenta sobre essas alterações no Poder Executivo. “Essa pequena reforma na administração do Estado tem objetivo de dar mais agilidade e celeridade à gestão. Muitas vezes, no cotidiano dos trabalhos, observa-se que determinados órgãos públicos poderiam ter suas atividades ampliadas ou serem mudados de pastas, para prestarem os serviços mais aprimorados, e assim, melhorar as ações de governo”, disse.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa também deu seus esclarecimentos a respeito da situação do veículo da Amoprebe que cedeu uma caminhonete nova para a prefeitura de Brasileia juntamente com um tratar que era para auxiliar os produtores da reserva extrativista.

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Veja o Vídeo Abaixo: O assunto mais pertinente foi a caminhonete cabine dupla da Amoprebe que está cedida para a prefeitura, assunto este que deu o que falar. Na oportunidade, o vereador Jurandir Queiroz, que foi o autor do ofício que solicitou a presença do presidente da Amoprebe, questionou a cerca dos motivos que teria levado a Associação ceder o veículo em questão para o executivo.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.