Governador recebeu a visita do novo comandante da Capitania Fluvial de Porto Velho, o capitão de Fragata Marcelo de Souza Barbosa – Foto: Diego Gurgel

Assessoria – O governador Gladson Cameli recebeu na tarde desta quarta-feira, 30, a visita do novo comandante da Capitania Fluvial de Porto Velho, o capitão de Fragata Marcelo de Souza Barbosa, que aproveitou para fechar uma parceria de trabalho com o Estado.

A Capitania engloba parte do Acre ate o Rio Purus e faz parte do 9º Distrito Naval, que tem como principais prioridades a execução de Operações Ribeirinhas, utilizando-se dos seus meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, além das atividades de Patrulha e de Inspeção Naval, numa malha hidroviária com 22 mil quilômetros de extensão em toda região amazônica, onde trafegam cerca de 35 mil embarcações.

O Comando também prossegue com o importante trabalho assistencial que a Marinha desenvolve na Amazônia, por meio das Atividades de Assistência Hospitalar (Asshop) e Cívico Sociais (Aciso), com seus navios-patrulha, de assistência hospitalar e embarcações das Capitanias Fluviais e Agências.

Por isso, o momento também foi de alinhamento para uma cooperação técnica entre o Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e a Capitania para disponibilizar um espaço no Acre com o objetivo de acomodar as embarcações militares para que a partir de dezembro, e durante todo o inverno Amazônico, a Marinha possa enviar seu pessoal para fazer suas operações de rotina nos rios acreanos.

Para o governador Gladson Cameli, a presença do comandante é um momento de muito orgulho. “Aqui temos um trabalho de união. O Brasil é um país muito grande, de muitos problemas e trabalhar juntos pela melhoria de nosso povo é essencial. Eu sei o trabalho gigantesco que a Marinha do nosso país faz. E ter a presença do comando no extremo do nosso país é uma honra”.

O capitão de Fragata Marcelo de Souza Barbosa agradeceu a hospitalidade e parceria com o governo do Estado, destacando que já até deram cursos de capacitação para policiais militares ambientais e Corpo de Bombeiros, celebrando junto ao governador a possibilidade de ampliar os trabalhos desenvolvidos.

