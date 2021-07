Censo está aberto para a coleta da 1ª etapa da pesquisa, referente à matrícula inicial, por meio do Sistema Educacenso – Foto: Mardilson Gomes/SEE

A principal pesquisa estatística da educação básica brasileira, o Censo Escolar, está disponível, para a coleta da sua primeira etapa – referente à matrícula inicial, desde o dia 18 de junho e assim permanecerá até o 23 de agosto, por meio do Sistema Educacenso.

O Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC) e realizado, em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de Educação. No Acre, o levantamento dos dados é feito pela equipe da Divisão de Gestão e Monitoramento de Dados Escolares da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

A coordenação estadual do Censo é responsável por acompanhar a realização da pesquisa em todas as escolas do Acre, ou seja, 1.565 unidades escolares públicas e privadas. O levantamento abrange as diferentes etapas e modalidades da educação básica: ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos (EJA) e educação profissional.

Os gestores de escola são responsáveis por inserir os dados no site do Educacenso, plataforma disponibilizada pelo Inep anualmente, na qual deve ser respondido um questionário com quantitativo de matrículas e informações administrativas, entre outras.

Todas as escolas precisam preencher a pesquisa de forma apropriada, principalmente em ano de prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que é um conjunto de avaliações externas que permite ao Inep realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho do estudante. A avaliação é feita com as turmas de 2º, 5º e 9º ano do ensino fundamental, bem como da 3ª série do ensino médio, e causa interferência no resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

A pesquisa é dividida em duas etapas: a da matrícula inicial, em que são levantadas informações referentes ao aluno, gestor e estrutura da escola, entre outras; e a da situação final do aluno, com indicações sobre rendimento escolar, aprovação, reprovação e movimentação.

Os dados coletados servem de base, por exemplo, para o cálculo dos recursos destinados aos programas nacionais Alimentação Escolar, Livro Didático, Transporte Escolar, Dinheiro Direto na Escola e para o Fundo de Manutenção da Educação Básica (Fundeb).

O Censo serve ainda como uma ferramenta fundamental para mostrar a realidade da educação básica do país, dos estados e dos municípios, bem como das escolas, permitindo acompanhar a efetividade das políticas públicas.

Há quatro anos seguidos, a Educação do Acre tem se destacado em nível nacional por ser a primeira a concluir o Censo dentro dos prazos estabelecidos pelo Inep e tem em 2021 o desafio de repetir o feito ou, pelo menos, ser um dos estados a concluir na data certa.

“Pretendemos continuar com essa hegemonia do Censo do Acre ser reconhecido nacionalmente, mas precisamos como nunca, com a pandemia, do trabalho em campo dos nossos garimpeiros, que é a equipe do Busca Ativa, para encontrar o maior número de alunos”, observa o coordenador do Censo, Jelsoni Calixto.

A equipe do Setor de Busca Ativa da SEE tem um trabalho fundamental no resgate dos alunos que estão fora da sala de aula, para que tenham o direito, assegurado na Constituição, de estar em sala de aula, gerando os recursos do Fundeb para mantê-los na escola.

