Grupo de trabalho alinha novas ações na auditoria do programa Ruas do Povo no âmbito do Depasa – Foto: Cedida

O governo do Acre, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE), segue com os trabalhos interinstitucionais destinados à auditoria técnica sobre o programa Ruas do Povo, no âmbito do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), da gestão governamental passada.

Nesta quarta-feira, 30, foi realizada mais uma reunião da equipe multidisciplinar que está elaborando os relatórios sobre o programa, solicitados pelo Ministério Público do Acre, após denúncias de utilização de materiais indevidos e contratos assinados e não executados.

O encontro contou a presença do controlador geral do Estado, Luiz Almir Soares; da diretora executiva da CGE, Ana Paula Lacerda; do secretário adjunto de Infraestrutura (Seinfra), Jamerson Lima; do engenheiro civil do Depasa, Herinque Sales; e demais técnicos das instituições, referentes às áreas de auditoria contábil, jurídica e de engenharia.

“Conforme a solicitação do governador Gladson Cameli e da promotora de Justiça Mirna Mendonza, estamos no alinhamento para a execução da segunda etapa da auditoria, que trata do levantamento do cadastro técnico do sistema de esgotamento sanitário, ou seja, uma auditoria externa, indo a campo para conferir se houve ou não desvios de recursos públicos”, informa Luiz Almir Soares.

O gestor relata que esse levantamento externo será realizado nos próximos 20 dias. Após a conclusão das análises técnicas, o grupo de trabalho atua numa estimativa de 30 ou 45 dias para que a CGE tenha a primeira parcial da auditoria no programa.

“Teremos o reforço dos auditores que estavam nas ações investigatórias da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre, além de dois engenheiros e demais agentes técnicos da Seinfra, para efetuar os testes nas redes de água e esgoto, conferir as amostragens do asfalto, verificar tubulações e demais estruturas implantadas”, pontua o controlador geral.

