Com a deterioração das siglas partidárias e suas principais lideranças em função dos grandes escândalos de corrupção, alguns políticos preferem estreitar o relacionamento com a população através das redes socais.

É o que se observa na construção política do governador Gladson Cameli (PP) para as eleições de 2022. Não é que Cameli despreze os partidos, mas os enxerga em seu real e devido tamanho.

Como a pressão por espaços de cargos dentro do governo é muito grande pelos “aliados”, o governador se articula diretamente com lideranças independente de seus partidos políticos como sempre fez, desde que se elegeu a primeira vez como deputado federal e depois senador.

Muitas vezes, quando questionado pela imprensa o porquê de negar mais espaços aos aliados, Cameli sempre responde com outra pergunta: “Que aliados”? Se ressente dos que estão no governo, mas não o defendem nos momentos mais críticos, principalmente no enfrentamento às acusações que considera levianas. Por isso, o núcleo de sua reeleição é diretamente com a população de um modo geral. Como se diz: “A melhor aliança é com o povo”.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa também deu seus esclarecimentos a respeito da situação do veículo da Amoprebe que cedeu uma caminhonete nova para a prefeitura de Brasileia juntamente com um tratar que era para auxiliar os produtores da reserva extrativista.

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Veja o Vídeo Abaixo: O assunto mais pertinente foi a caminhonete cabine dupla da Amoprebe que está cedida para a prefeitura, assunto este que deu o que falar. Na oportunidade, o vereador Jurandir Queiroz, que foi o autor do ofício que solicitou a presença do presidente da Amoprebe, questionou a cerca dos motivos que teria levado a Associação ceder o veículo em questão para o executivo.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.