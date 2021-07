Durante a sessão que aconteceu na manhã desta terça-feira (29) os vereadores Jurandir Queiroz, Leomar Barbosa, Neiva Badotti, Marinete Mesquita e Reinaldo Gadelha fizeram uma série de perguntas ao presidente da Associação dos Moradores e Produtores da reserva extrativista Chico Mendes de Brasileia e Epitaciolândia – AMOPREBE, a respeito dos gastos da associação e principalmente a respeito da Caminhonete da Associação que está sendo usada pela Prefeitura de Brasileia.

De acordo com José Maria, ao ser questionado a respeito do veículo está em posse da prefeitura, o presidente afirmou que a caminhonete foi cedida para a prefeitura pelo fato de a Amoprebe não dispor de condições financeiras para manter tal veículo com combustível e manutenção.

Com o questionamento a respeito de como este veículo foi cedido para a prefeitura, o presidente afirmou que esta decisão foi tomada durante uma reunião com a diretoria da Associação e que consta em Ata, porém os associados não teriam conhecimento desta decisão.

A caminhonete deveria ficar na Associação a disposição dos associados e não da prefeitura, já que o bem pertence aos produtores da reserva extrativistas e não ficar sendo usada em proveito próprio por agentes públicos.

Apesar desta situação envolvendo a Caminhonete, foi questionado a respeito dos gastos da Associação e sobretudo foi solicitado o relatório de gastos para saber se de fato estão sendo administrado com responsabilidade e seriedade.

Sobre

A empresa Amoprebe que tem como razão social Associação Dos Moradores E Produtores Da Reserva Extrativista Chico Mendes Em Brasileia E Epitaciolândia – Amoprebe foi fundada em 25/01/1995 e está cadastrada na Solutudo no segmento de Ongs e Entidades Sociais com o CNPJ 00.405.725/0001-60. No mercado, a empresa está localizada na Rua Mario Da Rocha, Nº 90 – Casa no bairro Ferreira Da Silva em Brasiléia – AC, CEP 69932-000. A empresa Amoprebe está cadastrada na Receita Federal sob o CNAE 9430-8/00 com atividade fim de Atividades De Associações De Defesa De Direitos Sociais.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O representante da Classe LGBTQIA +, Wilson, procurou a redação do site 3de Julho Noticias e a vereadora Marinete Mesquita (que também faz parte desta categoria) para informar o que vem acontecendo com a Classe do Orgulho a respeito da promessa da prefeita Fernanda Hassem com relação ao apoio.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti esteve reunida com a equipe de reportagem do site 3 de julho Notícias para informar sobre o abandono, por parte da prefeita Fernanda Hassem, da obra de revitalização do Parque Centenário, Localizado no centro de Brasileia, a vereadora informou que já denunciou esta situação na Câmara de vereadores, onde solicitou do executivo, explicações a respeito da situação, porém a prefeita Fernanda não respondeu.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.