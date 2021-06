Veja o Vídeo:

A última sessão do primeiro semestre que aconteceu nesta terça-feira ocorreu na Câmara de vereadores girou em torno dos dos assuntos voltados para a Associação dos Produtores da Reserva Extrativista Chico Mendes de Brasiléia e Epitaciolândia (Amoprebe), uma vez que o Presidente da Associação se fez presente para prestar esclarecimentos.

Dentre o que foi debatido, o assunto mais pertinente foi a caminhonete cabine dupla da Amoprebe que está cedida para a prefeitura, assunto este que deu o que falar. Na oportunidade, o vereador Jurandir Queiroz, que foi o autor do ofício que solicitou a presença do presidente da Amoprebe, questionou a cerca dos motivos que teria levado a Associação ceder o veículo em questão para o executivo.

Diante destes questionamentos e do documento assinado pelo presidente da Amoprebe cedendo o veículo, o vereador Elenilson Cruz (defensor ferrenho da prefeita Fernanda) disse que a caminhonete pertencia a prefeitura e não a Amoprebe, afirmação esta baseada no documento que tratava da destinação dos recursos para a aquisição da caminhonete.

O fato é que os recursos trata-se de uma emenda, onde por lei não é permitido serrepassado diretamente para a Associação e por esse motivo a prefeitura de Brasiléia foi a mediadora deste recurso, ou seja, a emenda foi alocada para a prefeitura para que o executivo repassasse para a Amoprebe para que a Associação pudesse adquirir este veículo para uso da Associação.

Diante da afirmação do vereador Elenilson, Jurandir precisou explicar como teria ocorrido este processo, destacando que o recurso para a aquisição da caminhonete foi destinado para a Associação e a prefeitura só intermediou, o que não lhe torna proprietária legítima do veículo.

