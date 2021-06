A Prefeitura de Assis Brasil realizou o pagamento do mês de junho e também adiantou 50% do 13º salário dos servidores municipais.

No total serão injetados mais de 1 milhão de reais na economia local.

“O servidor municipal, mesmo com todas as limitações impostas pelo período pandêmico, não parou suas atividades. Mantivemos, desde o início da gestão, as secretarias e órgãos em pleno funcionamento. Essa ação valoriza as pessoas que contribuíram diretamente para a manutenção das atividades desta municipalidade”. Ressaltou o Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia.

O município também tem efetuado todos os pagamentos em dia e em alguns meses até de forma antecipada. O adiantamento beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio local e aquece a economia.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa também deu seus esclarecimentos a respeito da situação do veículo da Amoprebe que cedeu uma caminhonete nova para a prefeitura de Brasileia juntamente com um tratar que era para auxiliar os produtores da reserva extrativista.

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Veja o Vídeo Abaixo: O assunto mais pertinente foi a caminhonete cabine dupla da Amoprebe que está cedida para a prefeitura, assunto este que deu o que falar. Na oportunidade, o vereador Jurandir Queiroz, que foi o autor do ofício que solicitou a presença do presidente da Amoprebe, questionou a cerca dos motivos que teria levado a Associação ceder o veículo em questão para o executivo.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.