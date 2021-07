Cúpula emedebista: Vagner Sales, Aldemir Lopes, Mazinho Serafim e o deputado Roberto Duarte – Imagem/Reprodução: Folha do Acre

É notório a falta de comando no MDB acreano, que passou a ser um partido de correntes, como era o PT nos tempos de DR e DS, uma dominada pelo grupo de Carioca, outra pelo grupo de Sibá Machado. No MDB as correntes giram entorno de personalidades, uma do Juruá: Liderada pela família Sales, outra no Vale do Purus, que tem o prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim no comando, fechando com a do Vale do Baixo Acre, tendo Flaviano Melo e Márcio Bittar dando as cartas.

Na repactuação do MDB com governo, foi dada a eles duas secretarias importantes, a SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Regional e a SEPA – Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio, uma das mais estratégicas do governo.

Fora esses dois espaços privilegiados, o MDB ocupa espaços no DEPASA e Educação. Acontece que o partido por ter uma disputa de egos maior que a sigla, navega em uma crise interna sem procedentes, que estar prestes a explodir publicamente. O grupo do Juruá liderado pela família Sales, queria ser protagonista das indicações, que ficaram nas mãos do senador Márcio Bittar e de Flaviano Melo.

Esse problema de egos interno, vem causando estragos na unidade e construção do projeto político para 2022, pois enquanto Márcio Bittar tenta fazer de tudo para emplacar sua ex-esposa na chapa de senado, o MDB busca indicar o vice ou até mesmo senado, desde que não seja Márcia Bittar, sim Jéssica Sales.

O fato é que o MDB estar exigindo demais, para um partido que tem seus três deputados estaduais votando contra o governo na Assembleia Legislativa, alguns fazendo jogo duro, como o Roberto Duarte e Antônia Sales. Ainda nem falamos do prefeito Mazinho Serafim, que faz questão de afirmar que, seu compromisso será com Petecão – PSD, futuro adversário de Gladson Cameli na disputa de governo.

Gladson precisa enquadrar o MDB, ou emprenha ou sai de cima, caso contrário irá conviver com essa chantagem até as prévias eleitorais do ano que vem e, terá que ceder às pressões da sigla mais gulosa dentre os aliados.

