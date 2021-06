A Prefeitura de Assis Brasil por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização realizou no Sábado (26), um evento batizado de “Arraiá da Vacinação” que aconteceu durante todo o dia na quadra da escola Iris Célia O objetivo foi vacinar contra COVID-19 pessoas na faixa etária de 30 anos.

Além da realização do dia D contra a influenza que contemplou os seguintes grupos prioritários: Crianças de 6meses a menores de 6 anos; Professores; Idosos; Indígenas; Gestantes e puérperas; Profissionais da saúde; Força de segurança; Trabalhadores da saúde; Comorbidades; Pessoas com deficiência e Trabalhadores de transporte coletivo e rodoviário.

De acordo com a Coordenadora de Imunização Ivanessa Cunha, foram vacinadas cerca de 120 pessoas, sendo o maior número contra covid-19

O Prefeito Jerry esteve no período da manhã visitando o local de vacinação e agradeceu o empenho e dedicação da equipe na realização do evento.

