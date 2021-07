A prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria Municipal de saúde realizou nesta quarta-feira dia 30/06. O Dia “D” de vacinação ant-covid. Nessa ação, foram vacinadas pessoas com 20 anos ou mais onde foram disponibilizadas quatro tipos de vacinas, sendo Coronavac, Astrazeneca, Pfizer e Johnson, foram aplicadas cerca de 800 doses do imunizante.

O Prefeito Sérgio Lopes foi ver de perto a ação desenvolvida pela prefeitura e junto com a primeira dama Alliny Saldanha tomaram a 1ª dose da vacina Ant-covid.

“Estamos aqui hoje tomando a vacina ant-covid, e aproveito a ocasião para agradecer a Deus por esse momento, e agradecer também a todos os servidores da Secretaria Municipal de Saúde que tem feito de tudo para que nossa população seja vacinada, e faço um apelo a todos aqueles que ainda não tomaram o imunizante que procurem os postos de vacinação para tomar à primeira ou a segunda dose da vacina, pois só assim vamos vencer esse vírus, e logo essa pandemia vai chegar ao fim e voltaremos à normalidade”. Destacou Sérgio Lopes.

Segundo informou a Coordenadora do Setor de imunização à enfermeira Jessica Morais, já nesta quinta-feira dia 01 de julho, será iniciada a vacinação de pessoas com 18 anos, ou seja, toda a população que está dentro da faixa etária estipulada pelo Ministério da Saúde de acordo com o P.N.I (Plano Nacional de Imunização) serão vacinados.

“Nessa quinta iremos iniciar a vacinação para pessoas com 18 anos, e com isso todas as idades que estão dentro do P.N.I serão vacinadas, por isso pedimos as pessoas que ainda não tomaram sua primeira dose que venham nos pontos de vacinação para serem imunizados, e avisamos ainda que quem tomou a primeira dose da AstraZeneca o prazo para segunda dose baixou de 90 para 45 dias, por isso, todos que completarem esse período podem nos procurar para receber a vacina”, concluiu.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O vereador Leomar Barbosa também deu seus esclarecimentos a respeito da situação do veículo da Amoprebe que cedeu uma caminhonete nova para a prefeitura de Brasileia juntamente com um tratar que era para auxiliar os produtores da reserva extrativista.

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Acompanhe nossas Redes Sociais

Veja o Vídeo Abaixo: O assunto mais pertinente foi a caminhonete cabine dupla da Amoprebe que está cedida para a prefeitura, assunto este que deu o que falar. Na oportunidade, o vereador Jurandir Queiroz, que foi o autor do ofício que solicitou a presença do presidente da Amoprebe, questionou a cerca dos motivos que teria levado a Associação ceder o veículo em questão para o executivo.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.