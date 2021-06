Veja o Vídeo:

O vereador Leomar Barbosa também deu seus esclarecimentos a respeito da situação do veículo da Amoprebe que cedeu uma caminhonete nova para a prefeitura de Brasileia juntamente com um tratar que era para auxiliar os produtores da reserva extrativista.

Em entrevista a equipe de reportagem do site 3 de Julho Notícias o parlamentar fez um apelo para que a prefeita Fernanda Hassem devolva tanto a caminhonete que é fruto de uma emenda parlamentar do vereador Petecão, como também o trator fruto de emenda do deputado Flaviano Melo.

“No dia da entrega da caminhonete, o presidente da Amoprebe assinou um documento cedendo o veículo para a prefeita. Agora eu pergunto, Se a prefeita nos meios de comunicação, nos seringais, nos ramais ela sempre fala que é parceira do homem do campo e a Amoprebe disse que estava com problemas financeiros para manter este veículo que é de fundamental importância para esta cooperativa. Por que a prefeita não se torna parceira, chama a Amoprebe e dia -Nós vamos ser parceiros, nós vamos abastecer o carro, nos vamos dar manutenção mecânica; Mas que parceria é esta que os parlamentares do Acre mandam emendas direcionadas para uma cooperativa tão grande e importante como a Amoprebe e a prefeita não entrega o maquinário, a caminhonete em que este maquinário está servindo para Brasileia e em que esta caminhonete está servindo para Brasileia? Se apossaram do maquinário!! Então eu digo aqui para a prefeita. Nem o trator nem a caminhonete foram comprados com o seu dinheiro, isso é fruto de emendas parlamentares, devolva o trator e a caminhonete para a Amoprebe, eles precisam”, explanou o vereador Leomar.

Além disse, Leomar fez uma pequena avaliação a respeito dos trabalhos da Câmara no primeiro semestre, onde afirmou que os trabalhos foram bem produtivos o vereadores cobraram muitas ações do Poder Executivo mas destacou que pouco desses pedidos foram atendidos. “Nós esperamos para o segundo semestre um respeito por parte do executivo para com os vereadores, para com esta Casa, que nos forneça as informações que foi solicitadas em plenário e não veja isto como perseguição mas sim como parceria”, disse.

Quanto ao aniversário do município de Brasileia, o vereador Leomar Barbosa desejou que Brasileia possa evoluir eu sinto muito em dizer que a prefeita usa muito a mídia para alto se promover e lamentou que no aniversário de Brasileia o município não esteja recebendo obras de verdade como a entrega da Escola Socorro Frota, a obra da Garagem que bom seria se entregasse a obra do Parque Centenário.

“Agora, se existe uma irresponsabilidade por parte do executivo, a Câmara aqui está cobrando, execute as obras inacabadas incluindo da do Centenário, a emenda parlamentar é da deputada Federal Jéssica Sales, a emenda não foi direcionada para a empresa executora do serviço não. Agora, obra de faixada serviços mal feito é o que nós estamos recebendo como munícipe no aniversário de Brasileia, que bom se essas obras fossem entregues, mas pelo visto não vai ser entregue este ano nem o próximo e isso vai acarretar problemas muito grandes para este administração”, concluiu Barbosa.

Veja o Vídeo Abaixo: O representante da Classe LGBTQIA +, Wilson, procurou a redação do site 3de Julho Noticias e a vereadora Marinete Mesquita (que também faz parte desta categoria) para informar o que vem acontecendo com a Classe do Orgulho a respeito da promessa da prefeita Fernanda Hassem com relação ao apoio.

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti esteve reunida com a equipe de reportagem do site 3 de julho Notícias para informar sobre o abandono, por parte da prefeita Fernanda Hassem, da obra de revitalização do Parque Centenário, Localizado no centro de Brasileia, a vereadora informou que já denunciou esta situação na Câmara de vereadores, onde solicitou do executivo, explicações a respeito da situação, porém a prefeita Fernanda não respondeu.

