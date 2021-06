O objetivo do acordo é promover a integração econômica, comercial e social na região fronteiriça, além de intercâmbio cultural e a promoção da cultura de paz entre as populações dos dois países.

A integração envolve 12 municípios acreanos, são eles: Acrelândia, Assis-Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Plácido de Castro, Rio Branco, Senado Guiomard, Sena Madureira, Xapuri e Porto Acre. Cidades do Amazonas e do Peru também estão incluídas no acordo.