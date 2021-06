A prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria Municipal de Saúde, já aplicou mais 6.200 doses de vacina ant-covid, atualmente pessoas com 30 anos ou mais que não pertencem a grupos prioritários já estão sendo vacinados.

E na quarta dia 30/06 a secretária de saúde vai realizar o dia “D” na praça Edmundo Pinto em frente a Escola Joana Ribeiro Amed. Para começar a imunizar pessoas a partir dos 20 anos de idade, segundo informou a Coordenadora do Setor de Imunização Enfermeira Jessica Marais, as doses serão limitadas.

“Estamos realizando essa ação dia 30 (quarta-feira), para começar a imunizar pessoas a partir dos 20 anos de idade, as doses são limitadas, más será possível vacinar uma grande quantidade de pessoas,” garantiu a Coordenadora.

Além da faixa etária de idade, uma outra mudança e no período para receber a segunda dose da vacina AstraZeneca, que antes era de 90 dias e agora com as novas normas do Ministério da Saúde, baixou para 45 dias, sendo assim, aquelas pessoas que já estão completando esse prazo já pode procurar os pontos de vacinação para receber a 2º dose do imunizante.

