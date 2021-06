O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), recebeu o presidente da Associação Comercial do Acre, Marcelo Moura e o advogado Marcelo Zamora, para tratar sobre a suspensão de todos os feriados estaduais deste ano.

Marcelo Moura, que falou representando os empresários, alega que muitos segmentos do comércio tiveram que ficar de portas fechadas para cumprir as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), o que acarretou em endividamento do empresariado. Ele salienta que essa medida pode salvar empresas, empregos e a arrecadação fiscal.

“A capacidade de endividamento está saturada, há a necessidade de maior flexibilidade, sobretudo para evitar a falência de muitas atividades comerciais em nosso Estado. A manutenção de todos os feriados estaduais irá impactar no comércio e, então, na economia acreana em geral, a medida em que as perdas de faturamento de 2020 e até o momento têm sido consideráveis”, justificou Marcelo Moura.

“Nós entendemos que estamos vivendo um ano atípico devido a pandemia, e por isso temos que assegurar que os empregos sejam mantidos. Os comerciantes sofreram com as medidas adotadas nesse período e não tem mais como continuarem tendo prejuízos, então pensamos que alguns feriados sendo cancelados podem sim ajudar o setor empresarial a recuperar o mínimo do que já foi perdido”, pontuou Nicolau Júnior.

Atualmente está em discussão em âmbito nacional outros projetos com pedido semelhante ao que foi feito, para a suspensão ou adiantamento dos feriados estaduais para dias não úteis, visando a recuperação econômica. O presidente Nicolau Júnior leu a matéria durante expediente da sessão de hoje e a mesma será debatida nas comissões da Casa Legislativa.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O representante da Classe LGBTQIA +, Wilson, procurou a redação do site 3de Julho Noticias e a vereadora Marinete Mesquita (que também faz parte desta categoria) para informar o que vem acontecendo com a Classe do Orgulho a respeito da promessa da prefeita Fernanda Hassem com relação ao apoio.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti esteve reunida com a equipe de reportagem do site 3 de julho Notícias para informar sobre o abandono, por parte da prefeita Fernanda Hassem, da obra de revitalização do Parque Centenário, Localizado no centro de Brasileia, a vereadora informou que já denunciou esta situação na Câmara de vereadores, onde solicitou do executivo, explicações a respeito da situação, porém a prefeita Fernanda não respondeu.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.