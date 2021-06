O verão já chegou, mas ainda não se viu nenhuma máquina fazendo serviço de raspagem em ramais, muitos menos recuperando Pontes danificadas nas comunidades rurais de Guajará. Moradores colocam a boca no trombone contra administração Ordean Silva.

Um vídeo enviado a nossa redação por um internauta da cidade, mostra um pouco da saga que os moradores de diversas comunidades rurais de Guajará enfrentam mesmo nesse verão. Com inverno rigoroso, a maioria dos ramais estavam rui de trafegabilidade e com a chegada do verão era esperado uma raspagem nos trechos mais críticos.

Esse vídeo é de uma moradora da comunidade do Gama, a mais populosa da zona rural da cidade. Por conta de situações funcionais, ela diz que prefere não se identificar, mas se disse indignada com a falta de apoio e atenção do prefeito Ordean Silva com a comunidade.

“Olha aí gente, em pleno verão, o prefeito Ordean ainda não conseguiu mandar fazer uma raspagem na estrada do Gama. Um veículo foi dar passagem a outro e acabou caindo na vala, uma falta de vergonha né? “, desabafou a mesma.

A estrada do Gama possui quase 20 km e foi quase toda asfaltada pelo governo do estado, sendo entregue em 2019 faltando pouco mais de 3 km para ser concluída.

Outro local que requer uma ação imediata é o ramal de acesso ao Badejo, que além de não ter tido melhorias ano passado, a ponte sobre o Igarapé está prestes a desabar, podendo deixar dezenas de famílias de produtores isoladas.

Moradores dizem que até mesmo um dos moradores que venha adoecer, terá muita dificuldade de ser resgatado pela ambulância, já que os trechos mais críticos precisam urgente de manutenção.

Procuramos contato com o prefeito Ordean Silva, para perguntar sobre um possível planejamento de recuperação de ramais em Guajará, mas não obtivemos sucesso.

Veja o Vídeo:

