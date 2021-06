O deputado estadual Jenilson Leite – PSB, parece não ter dito de brincadeira quando anunciou a possível candidatura majoritária em 2022. O parlamentar vem rodando todo estado e construindo caminhos que possam quebrar a polarização entre Gladson e Petecão.

O deputado Jenilson Leite não esconde de ninguém seu desejo em disputar um cargo majoritário na s eleições do ano que vem, inclusive o assunto já foi debatido no seu partido; o PSB e no grupo de demais siglas da antiga FPA – Frente Popular do Acre: PT, PCdoB, PV e PSOL, menos o PDT que faz parte da base de apoio ao governo Gladson.

Jenilson mudou a postura na ALEAC – Assembleia Legislativa do Acre, adotando uma forma mais agressiva contra as contradições dentro do governo, fazendo como manda o script de candidato majoritário.

Dentro do grupo de partidos mais à esquerda, o discurso é de quebrar a polarização que se desenha entre os grupos do senador Sérgio Petecão – PSD e do governador Gladson Cameli – PP, que até aqui travam duelo de pauta na imprensa local.

Em um perfil de rede social, Jenilson Leite mudou a foto principal e adotou uma com a bandeira do Acre sobre o fundo. A postagem rendeu muitos comentários e quase todos fazendo alusão com uma possível candidatura ao governo em 2022.Se vai ser candidato ao governo ou a senado, isso só o tempo e as articulações dirão, mas que o deputado se animou com a ideia isso é fato consumado.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O representante da Classe LGBTQIA +, Wilson, procurou a redação do site 3de Julho Noticias e a vereadora Marinete Mesquita (que também faz parte desta categoria) para informar o que vem acontecendo com a Classe do Orgulho a respeito da promessa da prefeita Fernanda Hassem com relação ao apoio.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti esteve reunida com a equipe de reportagem do site 3 de julho Notícias para informar sobre o abandono, por parte da prefeita Fernanda Hassem, da obra de revitalização do Parque Centenário, Localizado no centro de Brasileia, a vereadora informou que já denunciou esta situação na Câmara de vereadores, onde solicitou do executivo, explicações a respeito da situação, porém a prefeita Fernanda não respondeu.

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.