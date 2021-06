O rompimento com o governador Gladson Cameli (PP) era um caminho traçado e planejado desde o início, só não esperava que Gladson fosse reagir a tempo, inclusive, exonerando aliados políticos do senador.

“Qualquer político que chegar aonde eu cheguei se disser que não sonha em ser governador do seu estado está mentindo”, tem dito Petecão por onde passa.

Gladson Cameli farejou de longe, já nas eleições municipais o projeto sendo arquitetado dentro do PROGRESSISTAS com a escolha e definição do nome de Tião Bocalom pelo senador Petecão para disputar a prefeitura da capital, razão pela qual apostou todas as fichas em Socorro Neri.

Resumindo a ópera: A candidatura de Petecão a governador não é consequência de um rompimento político com o governador Gladson, mas um sonho político antigo para chegar ao Palácio Rio Branco. É fato consumado.

Cabe ao governador Gladson Cameli, a partir de agora, definir quem está a seu favor ou contra. Com os aliados que têm, Gladson não precisa de inimigos?

O governador Gladson Cameli precisa urgentemente definir quem estará com ele nas eleições de 2022. Deve saber, de antemão, que muitos que lhe paparicam são amigos do poder.

