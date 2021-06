Veja o Vídeo:

A vereadora Neiva Badotti esteve reunida com a equipe de reportagem do site 3 de julho Notícias para informar sobre o abandono, por parte da prefeita Fernanda Hassem, da obra de revitalização do Parque Centenário, Localizado no centro de Brasileia, a vereadora informou que já denunciou esta situação na Câmara de vereadores, onde solicitou do executivo, explicações a respeito da situação, porém a prefeita Fernanda não respondeu.

De acordo com a placa da obra (que é o único local com informações que se tem) a revitalização do espaço era para ter sido iniciada dia 28 de julho de 2020 e para ter sido concluída em 25 de janeiro de 2021, o valor total da obra seria de R$ 1.155.504,36 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil quinhentos e quatro reais e trinta e seis centavos) e seria uma emenda da deputada federal Jéssica Sales.

A vereadora relatou ainda que, logo que começaram a trabalhar na obra do Centenário, os trabalhadores pararam os trabalhos por conta da infestação de carrapatos no local e desde então não mais voltaram e a prefeita não informou se vai retomar a obra ou quando isso irá acontecer.

Conheça a História

O Parque Centenário foi inaugurado na gestão da ex-prefeita Leila Galvão, pelo ex-governador Binho Marques em 28 de Julho de 2010, um espaço de mais de oito hectares construído em uma área conhecida como gapó do Kayrala. No mesmo ato, Binho implantou o programa Floresta Digital na cidade.

Orçada em R$ 3,9 milhões e executada com grande esforço do governo e da prefeitura, a obra do parque contemplou a implantação do escritório de administração, sombreiros, ponte de madeira, bancos de madeira, bicicletários, cerca de 20 mil metros quadrados de placas de grama, plantas arbustivas variadas, palmeiras, árvores sombreadoras, pórtico de entrada e playground. Tratava-se de uma ilha de verde e exuberância no meio da cidade, palco de lutas intensas pela liberdade, sustentabilidade e justiça social.

O nome do local é uma homenagem aos 100 anos de Brasileia. Destinado ao lazer e a prática de esportes, foi construído na mesma linha dos parques da Maternidade e Tucumã, localizados na capital acreana. A obra teve um investimento do BNDES e possuía pista de 1,2 quilômetros sem recortes, o que a tornava muito propícia para caminhadas, duas quadras de esporte, playgrounds, área para piquenique e equipamentos de ginástica, mas tudo isso ficou só no passado.

O parque Centenário foi devastado por duas grande enchentes do rio Acre, onde a primeira aconteceu em 2012 e a segunda em 2015 e desde então o espaço só serve para jovem usarem entorpecente ou outras práticas ilícitas. Cabe agora, a prefeita Fernanda Hassem parar de maquiar a cidade e mudar o destino deste espaço que guarda importantes histórias.

