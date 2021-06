Veja o Vídeo:

O representante da Classe LGBTQIA +, Wilson, procurou a redação do site 3de Julho Noticias e a vereadora Marinete Mesquita (que também faz parte desta categoria) para informar o que vem acontecendo com a Classe do Orgulho a respeito da promessa da prefeita Fernanda Hassem com relação ao apoio.

Wilson nos relatou que durante a campanha eleitoral de Fernanda toda a Classe do Orgulho esteve reunida com ela, onde na ocasião Fernanda teria prometido que caso se reelegesse iria apoiar a categoria inclusive dialogar com os mesmos a respeito dos projetos que a Classe LGBTQIA tem. mas na prática a situação foi outra.

O representante do grupo afirmou que por diversas vezes teria procurado falar com a prefeita mas nunca foi atendido, falou com a secretaria pessoal da prefeita, que ficou de marcar uma reunião porém essa reunião nunca aconteceu. Wilson chegou a mandar mensagem no Whatsapp de Fernanda e até ligar para ela, mas em nenhum momento conseguiu contato.

Diante da situação, a vereadora Marinete também se manifestou a respeito da situação e afirmou que, enquanto vereadora irá dar todo o apoio que a categoria precisar e que também colocará os projetos em pauta para serem apreciados e votados.

