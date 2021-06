O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Franciney Freitas, PP, recebeu em seu gabinete na manhã desta segunda-feira, 28, um grupo de jovens alunos oriundos do estado da Bahia que estão na cidade de Cruzeiro do Sul, pela primeira vez, para apresentar o Projeto Mais Saúde do Serviço Educacional Lar e Saúde. São jovens acadêmicos do estado de Rondonia, Amazonas e Maranhão que participam de um programa universitário que utilizam seu período de recesso escolar para viajar pelo país vendo uma coletânea com 7 obras voltadas para a boa manutenção da saúde física e mental.

Os acadêmicos explicar ao presidente do legislativo, vereador Franciney Freitas que os mesmos estudam FADBA, localizada na cidade de Cachoeira, Bahia e que durante o recesso viajam o Brasil, com dois objetivos. Primeiro, levar os livros para contribuir com a saúde física, mental, espiritual, familiar e emocional e como segundo objetivo arrecadar fundos para custear faculdade, aluguel e despesas como alimentação e material escolar.

O parlamentar recebeu os acadêmicos, ouviu todas as explicações sobre o funcionamento do projeto, conversou um pouco sobre politica e parabenizou os jovens acadêmicos pela coragem e o esforço de buscar seu lugar na sociedade brasileira.

“Agradeço a presença de vocês aqui, eu estou vereador mais esse espaço de legislador daqui a alguns anos serão de vocês, parabéns por estarem em nossa cidade, pela primeira buscando a realização de um sonho, quero colocar meu gabinete a disposição de vocês, no que for possível estaremos aqui para ajuda-los.”, disse Franciney.

O presidente do legislativo cruzeirense também fez um apelo à sociedade para que possa apoiar a causa defendida pelos alunos recebidos em seu gabinete.

“Quero aqui pedir o apoio dos meus amigos a causa defendida por esses jovens. Temos aqui uma excelente coletânea de livros que servem para a saúde física a mental das pessoas. Então quero convidar as pessoas interessadas a buscarem esses jovens que ficarão em nossa cidade até o final de julho realizando esse lindo trabalho.”, concluiu Freitas.

