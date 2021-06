Brasil 247 – O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) avisou, em fevereiro, que a MP das Vacinas poderia abrir as portas com o objetivo de “liberar esquemas” de corrupção no governo Jair Bolsonaro por causa da cláusula de pagamento antecipado, que foi aprovada na votação de 23 de fevereiro.

“Quando o governo decreta situação de emergência de saúde pública, uma série de condições para agilizar as compras estão garantidas. O que está aqui não é para agilizar e sim pagar antecipado”, destacou o parlamentar na época.

Alexandre Padilha (PT-SP) avisou, na votação da MP das vacinas, que o pagamento antecipado era porta aberta para os esquemas – deu no que deu pic.twitter.com/Rn4UrPFzBX — Brasil 247 (@brasil247) June 28, 2021

O objetivo da MP é fazer negociações com dispensa de licitação e normas mais flexíveis em contratos relacionados à aquisição de vacinas contra a Covid-19. Em março, Bolsonaro sancionou a MP 1026/21, que teve como um de seus principais defensores o deputado federal Ricardo Barros (PP-PR).

De acordo com o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), o parlamentar do PP-PR foi o deputado citado por Bolsonaro e que estaria envolvido nas negociações para a importação da vacina indiana Covaxin. A compra do imunizante foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante. Barros negou ter participado das negociações.

O congressista pelo Distrito Federal prestou depoimento à CPI da Covid na sexta-feira (25). Ele vinha denunciando publicamente que o seu irmão Luís Ricardo Miranda, chefe de importação do Departamento de Logística da pasta da Saúde, sofria pressão dentro da pasta para agilizar a aquisição da vacina indiana.

O deputado afirmou ter enviado a um secretário de Bolsonaro mensagens com os alertas de uma possível corrupção no ministério.

Vacina Convidecia

Outro escândalo que pode implodir o governo por causa de suspeitas na compra diz respeito à vacina Convidecia, do laboratório chinês CanSino.

A empresa intermediária foi a BelCher Farmacêutica Brasil, com sede em Maringá (PR), terra de Ricardo Barros. Um dos sócios da empresa é Daniel Moleirinho, cujo pai é parceiro político do deputado.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Segundo a denúncia, ação foi criminosa e interferiu diretamente no resultado das eleições de 2020, beneficiando a reeleição do prefeito Ordean Silva – PP, que venceu por 602 votos de diferença para o segundo colocado. A denúncias foram feitas também no Ministério Público Federal e no TRE – AM, que, que se comprovado que as transferências beneficiaram Ordean Silva, este pode ter o mandato cassado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.