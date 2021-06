Além dessas duas mudanças, o governador nomeou Muana Araújo, para o lugar de Alysson, Ítalo Medeiros para Secretaria de assuntos estratégicos, que foi criada através de decreto para ser comandada por Bestene

A secretaria extraordinária de assuntos estratégicos governamentais, foi criada pelo Decreto Nº 9.318, de 25 de junho e terá a missão de mediar os problemas entre a sociedade, instituições e o governo do estado. Como tinha prometido, o governador Gladson Cameli – PP tira Alysson Bestene da saúde e traz para mais perto de si, onde terá um papel destacado e pode ser chamado de homem forte no governo, além de o projetar mais politicamente; já que é o preferido na lista para ser o vice na sua chapa em 2022.

Moises Diniz, que ocupava a função de articulador político, deixa a missão e assume a secretaria adjunta de educação do estado. Ao lado da titular da pasta Socorro Neri, Moises tentará dar respostas aos problemas na maior pasta da máquina administrativa e que desgastaram o governo.

O Engenheiro ítalo Medeiros, que estava na SEDUR, assume diretoria na Secretaria de assuntos estratégicos e passa acompanhar diversos projetos de interesse do governo na área de infraestrutura.

