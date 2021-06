Ac24horas – Um homem identificado como Adevilson Henrique de Souza, de 24 anos, mais conhecido pelos amigos como Dadá, foi agredido a golpes de ripa até a morte na noite deste domingo, 27, no Ramal da Asderacre, no bairro Floresta, em Rio Branco.

Adevilson estava em uma bebedeira na “domingueira da Asderacre” quando discutiu com um homem no local. No final da festa, a vítima foi abordada pelos agressores que desferiram vários golpes de ripa na cabeça da vítima. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os paramédicos chegaram ao local, Henrique já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Policiais fizeram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, porém, não obtiveram êxito.

O corpo de Henrique foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

