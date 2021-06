“Aqui se faz aqui se paga ou Quem com ferro fere com ferro será ferido”, estes são ditados que estão fazendo todo sentido na vida política do ex-prefeito de Rodrigues Alves Burica que enquanto prefeito abusou de sua posição social com os demais.

O ex-prefeito do município de Rodrigues Alves, Francisco Ernilson de Freitas popularmente conhecido como Burica, teve a sua prestação de contas do exercício de 2015 reprovada tanto pelo Tribunal de Contas do Estado como também pela Câmara de Vereadores do referido município.

Prestação de contas do Burica do ano de 2015 foi julgada e desaprovada pelo placar de 7 x 4. A prestação de contas deste exercício pede que o ex-prefeito Burica devolva o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), recurso este que aparentemente não foi administrado com responsabilidade e seriedade.

Com esta decisão, o ex-prefeito Burica agora tornou-se inelegível pela Lei da Ficha Limpa, tendo em vista a sua condenação na última estância julgadora das prestações de contas que é a câmara de vereadores. A câmara de vereadores apenas acatou a orientação do TCE.

Burica quando prefeito pelo 1º mandato, arquitetou 11 processos administrativos contra o ex-prefeito do mesmo município, Francisco Vagner Santana Amorim popularmente conhecido como Deda, mas vale destacar que com o passar do tempo Deda foi absolvido em todos, ou seja, tudo não assou de pura perseguição há época.

