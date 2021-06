A Polícia Militar do Acre (PMAC) divulgou na manhã desta sexta-feira, 25, os resultados operacionais da primeira fase da Operação Narcos Brasil, ação policial coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em toda faixa de fronteira do país.

Em 24 dias de operação, a corporação empregou 1.272 policiais em todos os 22 municípios acreanos. Com isso, a instituição intensificou as rondas e aumentou as fiscalizações com barreira policiais montadas em pontos estratégicos das rodovias, estradas e ramais do estado.

Foram vistoriados 1.660 veículos, houve a abordagem a 1.868 pessoas, sendo que 91 adultos e 13 adolescentes foram conduzidos às delegacias por diversos crimes. Também houve a captura de 13 foragidos da justiça, apreensão de 21 kg de entorpecentes de diversos tipos e a retirada de circulação de 12 armas de fogo.

A Operação Narcos Brasil segue um plano de ação desenvolvido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e envolve Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as polícias civis e militares dos estados que estão instaladas na faixa de fronteira.

A ideia principal é combater todos os crimes transfronteiriços, principalmente o tráfico internacional de drogas. Nos próximos dias, a operação terá novas fases e novas estratégias para continuar o combate ao crime.

“Narcos Brasil é uma ação em âmbito nacional e tem por finalidade tentar minimizar todos os problemas decorrentes do tráfico de drogas que acontecem no território brasileiro, sobretudo nas áreas de fronteiras. É um conjunto de esforços que as forças de segurança do Brasil inteiro fazem para garantir qualidade de vida e segurança aos brasileiros”, enfatiza, Coronel PM Atahualpa Ribera, Diretor Operacional da PMAC.

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: A vereadora Neiva Badotti esteve reunida com a equipe de reportagem do site 3 de julho Notícias para informar sobre o abandono, por parte da prefeita Fernanda Hassem, da obra de revitalização do Parque Centenário, Localizado no centro de Brasileia, a vereadora informou que já denunciou esta situação na Câmara de vereadores, onde solicitou do executivo, explicações a respeito da situação, porém a prefeita Fernanda não respondeu.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.