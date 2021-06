Veja o Vídeo:

O Evento Futebol Solidário sem sombras de dúvidas foi um sucesso, o jogo das estrelas movimentou a cidade de Epitaciolândia na noite deste sábado dia 26/06, vários artistas e ex-desportistas famosos marcaram presença na festa promovida pela iniciativa privada com apoio do Governo do Estado e da Prefeitura.

O momento mais esperado foi a chegada do modelo e ator Marcelo Bimbi e seus amigos convidados. Ex jogador Amaral – Eri Jonson (Ator) Donizete Pantera – Alex Silva – Felipe Prior – Pedrinho Moura – Popó Freitas – Aluízio Chulapa – Marcão Diniz e Paulinho Serra, além disso o evento contou ainda com a presença do cantor do ritmo “O carpinteiro (conto de Fadas),” Elias Monkbel.

Após a chegada em Epitaciolândia, a caravana dos famosos, fizeram uma breve parada no Buffet Art Eventos para conceder uma coletiva de imprensa e em segui foram para Estádio Antônio Araújo Lopes que estava lotado de acordo com padrões sanitários.

O Convidado foram muito bem recepcionados pelos moradores da regional do Alto Acre, em uma demonstração carinhosa e hospedeira que já é uma marca dos moradores do Alto Acre.

Estiveram também presentes no evento além de autoridades locais como a Prefeita da Cidade vizinha de Brasiléia Fernanda Hassem, o Vice-governador Major Rocha e sua irmã deputada federal Mara Rocha e o Secretário Adjunto de Esportes Junior Santiago.

A partida de futebol com os famosos durou 90 minutos, e foi revesado entre pelada dos amigos e em seguida foi um dos momentos mais esperados, o jogo das Estrelas com o Time de Indígena da Tribo Manchiney vindos de Assis Brasil com o Prefeito Jerry Correia.

O resultado da partida foi 5.6 mil quilos de alimentos x zero de tristeza e 100% alegria e diversão.

“Estamos muito felizes, para nós é motivo de muita honra poder proporcionar um evento como esse, que além de trazer um pouco de entretenimento para nossa população, atingir o objetivo principal, a arrecadação alimentos para doação para aquelas pessoas que mais precisam, superamos a nossa meta e atingimos a quantia de cerca de 5,6 mil quilos de alimentos que vai sem sombra de dúvidas matar a fome de muita gente.” Salientou o prefeito Sérgio Lopes.

Em entrevista ao Portal de Notícias “O Alto Acre,” o prefeito aproveitou para agradecer a todos que direto ou indiretamente ajudaram para que esse evento acontecesse com sucesso. “Quero agradecer a todos que se esforçaram, a todos de nossa equipe, e em nome do Secretário de Cultura e Esportes, quero agradecer e parabenizar a todos os servidores dessa municipalidade que não mediram esforços para a realização de um dos mais belos eventos do Alto Acre, em meu nome e da primeira Dama Alliny Saldanha o nosso muito Obrigado por tudo.” Finalizou o prefeito bastante emocionado.

O Evento contou ainda com a presença dos amigos Bolivianos que foram a última partida contra o time da pelada dos Amigos, e além disso, trouxeram a Banda de Música da Policia Militar Boliviana para abrilhantar a festa do Futebol Solidário.

