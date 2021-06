Veja o Vídeo:

O Prefeito do Município de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve participando, juntamente com um time formado pelos membros de uma comunidade indígena chamada de Machineris, do evento beneficente denominado de Futebol Solidário, realizado pela Prefeitura de Epitaciolândia.

Em conversa com a reportagem do site 3 de Julho Notícias, o Prefeito Jerry destacou a importância da participação de um time formado por indígenas pois assim estaria reforçando os laços de confraternidade e deixando de lado a discriminação. O gestor destacou ainda que ele poderia ter escolhido um time da zona urbana, mas preferiu da lugar para as diversidades.

Ao questionarmos sobre as expectativas para a partida dos Machineris com o time das estrela, o Prefeito Jerry afirmou que o espirito era de confraternização, mas que o time dos Machineris estava pronto para ganhar, pois eles não jogavam para perder. E não deu outra! Os Machineris ganharam do time das Estrelas com um placar de 1 x 0.

A partida de futebol com os famosos durou 90 minutos, e foi revezado entre pelada dos amigos e em seguida foi um dos momentos mais esperados, o jogo das Estrelas com o Time de Indígena da Tribo Machineris.

Placar este que deixou não só os moradores de Assis Brasil mas também toda a população do Acre orgulhosa. O prefeito Jerry, na ocasião agradeceu profundamente o prefeito Sérgio Lopes pelo convite e destacou a boa relação com as cidades vizinhas.

O Evento contou ainda com a presença dos amigos Bolivianos que foram a última partida contra o time da pelada dos Amigos, e além disso, trouxeram a Banda de Música da Policia Militar Boliviana para abrilhantar a festa do Futebol Solidário.

Veja o Vídeo:

E veja também no 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Segundo a denúncia, ação foi criminosa e interferiu diretamente no resultado das eleições de 2020, beneficiando a reeleição do prefeito Ordean Silva – PP, que venceu por 602 votos de diferença para o segundo colocado. A denúncias foram feitas também no Ministério Público Federal e no TRE – AM, que, que se comprovado que as transferências beneficiaram Ordean Silva, este pode ter o mandato cassado.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.